Тренер «Фиорентины» Итальяно объявил о своём уходе из команды

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно заявил, что покидает команду по окончании сезона-2023/2024 итальянской Серии А.

«Это были три замечательных года, которые позволят мне уйти совсем другим, нежели тем, кем я был, когда пришёл. Я ухожу с огромным опытом, за который я благодарен клубу, игрокам, которых я тренировал, и всем болельщикам «Фиорентины».

Путешествие для меня, даже если трофей был не завоёван, было великолепным. Я ухожу, но отношения, которые мы создали, останутся навсегда. Я решил уйти, потому что когда ты достигаешь определённого уровня и не можешь идти дальше, а окружающая обстановка требует от тебя большего, то, я думаю, приходит время уйти. Мы должны перевернуть страницу и освободить место для новых идей и нового мышления — именно это я и сказал президенту», — приводит слова Итальяно Football Italia.

Винченцо Итальяно возглавил «Фиорентину» летом 2021 года. Под его руководством «фиолетовые» провели 162 матча, одержав 79 побед, потерпев 34 поражения и сыграв 49 раз вничью. «Фиорентина» завершила минувший сезон итальянской Серии А на восьмом месте, набрав после 38 матчей 60 очков.