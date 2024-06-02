Денис Адамов: сезон дался «Зениту» очень тяжело

Вратарь «Зенита» Денис Адамов заявил, что сезон-2023/2024 дался сине-бело-голубым тяжело.

«Эмоции – самые положительные, все очень рады. Этот сезон дался «Зениту» очень тяжело. Очень скомканный сезон, могли всё раньше закончить, но довели всё до самого последнего матча, и там, слава богу, повезло нам», – приводит слова Адамова «Спорт день за днём».

«Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.