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Алип: перед матчем с «Балтикой» подошёл Анюков и сказал, что сегодня я должен забить

Алип: перед матчем с «Балтикой» подошёл Анюков и сказал, что сегодня я должен забить
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал победу над «Балтикой» (2:1) в Суперфинале Фонбет Кубка России. Казахстанский футболист в минувшей игре забил победный мяч.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Вообще какое-то чудо! Я сам ещё не верю, что забил этот решающий гол. Весь сезон Александр Геннадьевич Анюков верил в меня, подходил, говорил, что я должен забить. И сегодня он сказал: «Казах, давай, последний матч сезона. Ты должен забить». Спасибо футбольному богу, что такую возможность подарил», – приводит слова Алипа пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит», завоевав Кубок страны, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Кроме того, коллектив Сергея Семака выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен…

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