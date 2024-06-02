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Губернатор Санкт-Петербурга поздравил «Зенит» с завоеванием Кубка России

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил «Зенит» с завоеванием Кубка России
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался по поводу Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Балтику» со счётом 2:1, став обладателем Кубка страны.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«В последнем матче сезона против калининградской «Балтики» наш «Зенит» вновь сумел вырвать победу, проигрывая по ходу матча. Спасибо футболистам и тренерам за самоотверженную и зрелищную игру, настоящий ленинградский и петербургский характер, за силу духа и несгибаемую волю к победе.

Это второй «золотой дубль» в истории сине-бело-голубых. Предыдущий мы праздновали в 2020 году. Как болельщик «Зенита» с 45-летним стажем очень рад, что оба двойных успеха выпали на период моей работы губернатором Санкт‑Петербурга», — приводит слова Беглова официальный сайт администрации Санкт-Петербурга.

«Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.

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