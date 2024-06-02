Жозе Моуринью прокомментировал своё назначение на пост тренера «Фенербахче»

Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился эмоциями после своего назначения.

«Хочу поблагодарить вас за вашу любовь. Я почувствовал её с того момента, как моё имя начали связывать с «Фенербахче». Обычно тренера любят после побед, но в этом случае я чувствую любовь до побед. Для меня это большая ответственность. Я могу вам пообещать, что с этого момента стану частью вашей семьи. Эта футболка – моя кожа. Футбол – это страсть, и нет места лучше, чтобы эту страсть почувствовать», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Сегодня, 2 июня, «Фенербахче» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды.

Предыдущим местом работы Моуринью была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го. Под руководством португальского тренера итальянский клуб выигрывал Лигу конференций, а также играл в финале Лиги Европы.