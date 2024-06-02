Ахметов: хочется больше играть и принимать участие в важных матчах «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов высказался о победе сине-бело-голубых над «Балтикой» в Суперфинале Фонбет Кубка России. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась волевой победой «Зенита» в основное время со счетом 2:1.

«Чувства после сезона невероятные! Мечта сбылась, но на этом нельзя останавливаться. Хочется больше играть и принимать участие в важных матчах. Чемпионские голы на последних минутах? Это говорит о характере. Есть опыт таких побед, поэтому вырвали титулы на зубах», – приводит слова Ахметова Metaratings.

Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время. Мяч в ворота отправил центральный защитник Нуралы Алип после подачи хавбека Андрея Мостового с левого фланга.

Напомним, подопечные Сергея Семака впервые в истории оформили требл, выиграв по итогам сезона-2023/2024 Суперкубок России, золотые медали чемпионата и Кубок страны.