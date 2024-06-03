Алип: после чемпионства Семак говорил, что с «Балтикой» будет очень тяжело

Защитник «Зенита» Нуралы Алип заявил, что главный тренер команды Сергей Семак перед игрой с «Балтикой» (2:1) в Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу предупреждал, что матч будет сложным.

«После чемпионства тренер говорил, что будет очень тяжело, потому что мы и так получили главный трофей. Хорошо, что мы сегодня выиграли. Жаль, что пропустили гол в первом тайме по моей вине. Я думаю, что смог исправить свою ошибку уже во втором тайме. Хочу сказать спасибо всем!» – приводит слова Алипа Metaratings.

«Зенит», завоевав Кубок страны, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Кроме того, коллектив Сергея Семака выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.