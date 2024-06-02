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Лерой Зане высказался о новом тренере «Баварии» Венсане Компани

Лерой Зане высказался о новом тренере «Баварии» Венсане Компани
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Крайний нападающий «Баварии» Лерой Зане поделился мнением о назначении на пост главного тренера мюнхенской команды Венсана Компани. Зане пересекался со специалистом в период выступления за «Манчестер Сити».

«Правильно ли сделала «Бавария», что пригласила Венсана Компани? Конечно. Это настоящий лидер с безупречным характером, который поддерживал и всегда шёл впереди, проявлял заботу к молодым футболистам вроде меня. Он очень амбициозен. Указанные качества могут сделать его очень успешным. Это отличный тренер. Уверен, он справится с работой в «Баварии», — приводит слова Зане Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, о назначении Компани главным тренером «Бавария» объявила 29 мая. Заработная плата специалиста составит € 7-9 млн в год с учётом потенциальных надбавок. 38-летний бельгиец подписал соглашение с мюнхенской командой до лета 2027 года, «Бёрнли» получит около € 12 млн за выкуп контракта специалиста.

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