«Венеция» во главе с Паоло Ваноли вышла в Серию А

Сегодня, 2 июня, завершился ответный матч плей-офф за повышение в Серию А, в котором «Венеция» принимала «Кремонезе». Встреча завершилась минимальной победой «Венеции» — 1:0.

Единственный гол в матче забил датский нападающий «Венеции» Кристиан Гиткьяер с передачи Джанлуки Бузио.

Российский полузащитник венецианцев Денис Черышев провёл матч на скамейке запасных.

В первом матче команды сыграли вничью — 0:0. Таким образом, после победы в ответной игре «Венеция» под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли по сумме двух встреч (1:0) обеспечила себе место в итальянской Серии А.

Минувший сезон-2023/2024 итальянской Серии B «Венеция» завершила на третьем месте, набрав по итогам 38 матчей 70 очков.