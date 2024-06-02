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«Венеция» во главе с Паоло Ваноли вышла в Серию А

«Венеция» во главе с Паоло Ваноли вышла в Серию А
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Сегодня, 2 июня, завершился ответный матч плей-офф за повышение в Серию А, в котором «Венеция» принимала «Кремонезе». Встреча завершилась минимальной победой «Венеции» — 1:0.

Италия - Серия B . Финал. 2-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
1 : 0
Кремонезе
Кремона
1:0 Гиткьяер – 24'    

Единственный гол в матче забил датский нападающий «Венеции» Кристиан Гиткьяер с передачи Джанлуки Бузио.

Российский полузащитник венецианцев Денис Черышев провёл матч на скамейке запасных.

В первом матче команды сыграли вничью — 0:0. Таким образом, после победы в ответной игре «Венеция» под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли по сумме двух встреч (1:0) обеспечила себе место в итальянской Серии А.

Минувший сезон-2023/2024 итальянской Серии B «Венеция» завершила на третьем месте, набрав по итогам 38 матчей 70 очков.

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