Игрок «Балтики» Радмановац показывал неприличный жест во время празднований «Зенита»

Сербский защитник «Балтики» Никола Радмановац показывал неприличный жест во время празднований игроков «Зенита», которые радовались победе в Суперфинале Фонбет Кубка России. Команда из Санкт-Петербурга обыграла калининградцев со счётом 2:1.

Напомним, «Зенит», одержав победу в Суперфинале Кубка, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.