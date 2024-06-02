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Радимов: «Зениту» надо будет прибавлять в следующем сезоне

Радимов: «Зениту» надо будет прибавлять в следующем сезоне
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Я думаю, что в следующем сезоне конкуренция в РПЛ будет ещё выше. «Спартак» точно усилится, «Локомотиву» нужно купить центрального защитника, у них и так состав — вся сборная России. У «Краснодара» уйдёт Сафонов, но состав сохранится. «Зениту» надо будет прибавлять, чтобы в следующем сезоне собирать трофеи», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024.

По итогам переходных матчей за право на участие в РПЛ стали известны все участники лиги сезона-2024/2025.

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