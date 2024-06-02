Агент ответил, кому Радмановац показывал неприличный жест после Суперфинала КР с «Зенитом»

Футбольный агент Боян Минич, представляющий интересы защитника «Балтики» Николы Радмановаца, высказался о неприличном жесте футболиста во время празднований игроков «Зенита», которые радовались победе в Суперфинале Фонбет Кубка России. Команда из Санкт-Петербурга обыграла калининградцев со счётом 2:1.

«Это была шутка, Никола просто шутил со Страхиней Эраковичем, они хорошие друзья, как семья. Он показал палец только Эраковичу, и ещё раз — в шутку. Никола очень хороший и вежливый человек. Радмановац не адресовал этот жест «Зениту», он относится к этому клубу с уважением, как и ко всем клубам в России. Просто шутка между двумя друзьями-футболистами», — приводит слова Минича «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит», одержав победу в Суперфинале Кубка, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.