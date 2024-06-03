Игроки «Зенита» праздновали победу в Кубке России, раскуривая сигары

В Суперфинале Фонбет Кубка России «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Таким образом, петербуржцы стали обладателями Кубка России. Футболисты «Зенита» отпраздновали победу, раскуривая сигары в раздевалке команды.

Фото: ФК «Зенит»

«Зенит», одержав победу в Суперфинале Кубка, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.