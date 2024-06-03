В «Крыльях» сообщили, что в клуб не обращались с вопросом касательно Игоря Осинькина

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что в клуб никто не обращался с вопросом касательно главного тренера команды Игоря Осинькина,

«Мы довольны работой Осинькина. Очень важна стабильность. Не так много клубов в РПЛ, где тренеры работают больше трёх лет. Мы дорожим стабильностью, понимаем, что стабильность — признак мастерства. Мы будем смотреть, как команда выступит, но в целом работа с Игорем Витальевичем нас устраивает. Слухов много. Каждый слух комментировать не хочется. Каждую неделю какой-то слух. В клуб никто не обращался по данному вопросу. Игорь Витальевич — тренер нашей команды, контракт у него с нами», — приводит слова Андреева «РИА Новости».

В апреле текущего года московский «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Ранее в СМИ появлялась информация, что красно-белые рассматривают вариант с назначением Осинькина. Однако в итоге в мае «Спартак» объявил, что со следующего сезона тренером клуба станет Деян Станкович.

Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под его руководством команда становилась победителем Мелбет Первой лиги и выходила в финал Кубка России. В минувшем сезоне чемпионата России по футболу самарский клуб занял девятое место в турнирной таблице.