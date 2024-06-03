Александр Кержаков: не у каждой команды РПЛ есть такие условия, как у «Кайрата»

Главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков высказался о своих впечатлениях от чемпионата Казахстана после назначения на пост тренера клуба из Алма-Аты.

«У меня только замечательные, положительные эмоции. Я уже сказал это Кайрату Советаевичу. Огромная благодарность за то, что он делает для казахстанского футбола. То, какие условия он создал для клуба, это фантастика. Не у каждой команды РПЛ есть такие условия. Что касается атмосферы на стадионе, она была замечательная. Честно, я не ожидал, что может быть такое количество людей. Они очень сильно поддерживали команду, это ощущалось.

Что касается города, то мне и моей семье понравилось с первого раза, когда мы приезжали сюда знакомиться. Впечатления были самыми потрясающими от города, от людей, которые нас тепло приняли, а также от пейзажа, который мы видим каждый день», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Кайрата».

29 мая стало официально известно, что 41-летний тренер возглавил алма-атинский «Кайрат». Вчера, 2 июня, «Кайрат» одержал победу в дебютном матче под руководством российского специалиста, обыграв карагандинский «Шахтёр» со счётом 4:2.