Гендиректор «Рубина» Айбатов ответил на вопрос о возможном подписании Дзюбы

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что пока казанский клуб не планирует приглашать в команду нападающего Артёма Дзюбу.

«Пока нет, никаких разговоров на тему не было», — приводит слова Айбатова ТАСС.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов. Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».