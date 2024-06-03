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Винченцо Итальяно может заменить Тьяго Мотту в «Болонье» — Николо Скира

«Болонья» продвигается в переговорах с бывшим тренером «Фиорентины» Винченцо Итальяно о назначении на пост главного тренера команды, сообщает журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, клуб настаивает на назначении специалиста и предложил ему двухлетний контракт, по которому Итальяно сможет зарабатывать € 2,5 млн в год.

Накануне, 2 июня, специалист объявил о своём уходе из «Фиорентины» по окончании сезона-2023/2024.

Винченцо Итальяно возглавил «Фиорентину» летом 2021 года. Под его руководством «фиолетовые» провели 162 матча, одержав 79 побед, потерпев 34 поражения и сыграв 49 раз вничью. «Фиорентина» завершила минувший сезон итальянской Серии А на восьмом месте, набрав после 38 матчей 60 очков.

«Болонья» финишировала на пятом месте в итальянской Серии А сезона-2023/2024, имея в своём активе 68 очков. Красно-синие лишились своего главного тренера Тьяго Мотты после завершения сезона.