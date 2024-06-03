Гендиректор «Рубина» Айбатов: тема с Безруковым раздута

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался о ситуации вокруг игрока казанского клуба Руслана Безрукова.

«Честно говоря, я не понимаю ажиотажа вокруг Безрукова. С кем бы я ни разговаривал, в том числе и с представителями РФС, которые занимают достаточно весомые должности, все понимают, что молодой пацан просто ляпнул на эмоциях — пошутил. Возможно, просто кто-то психанул и обратился с просьбой рассмотреть этот вопрос. Тема раздута.

Решение будут принимать взрослые и серьёзные люди, надеюсь, что они адекватно воспримут эту ситуацию», — приводит слова Айбатова ТАСС.

24 апреля «Рубин» на выезде обыграл «Зенит» со счетом 2:0 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. После игры Безруков в прямом эфире в шутку сказал, что ждёт от «Краснодара» денег за то, что казанцы обыграли их конкурента в борьбе за первое место. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике. 8 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб применил к игроку дисциплинарные санкции.

Напомним, комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) продолжит рассмотрение дела Безрукова 4 июня.