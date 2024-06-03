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Бубнов: «Балтика» по игре не должна была вылетать напрямую из РПЛ

Бубнов: «Балтика» по игре не должна была вылетать напрямую из РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о статусе участников Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над калининградской «Балтикой» (2:1).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Перед финалом многие говорили, что «Зенит» явный фаворит: чемпион против команды из Первой лиги. Но я бы здесь не согласился. Мы знаем, как «Зенит» стал чемпионом — только в последнем туре, а мог бы и не стать. Да и «Балтика» по игре не должна была напрямую вылетать. Поэтому однозначно можно было только сказать, что команду Семака ожидает тяжёлая игра», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, «Зенит», одержав победу в Суперфинале Кубка, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.

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