Бубнов: «Балтика» по игре не должна была вылетать напрямую из РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о статусе участников Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над калининградской «Балтикой» (2:1).

«Перед финалом многие говорили, что «Зенит» явный фаворит: чемпион против команды из Первой лиги. Но я бы здесь не согласился. Мы знаем, как «Зенит» стал чемпионом — только в последнем туре, а мог бы и не стать. Да и «Балтика» по игре не должна была напрямую вылетать. Поэтому однозначно можно было только сказать, что команду Семака ожидает тяжёлая игра», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, «Зенит», одержав победу в Суперфинале Кубка, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024. По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0, 5:4 пен.