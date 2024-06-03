Модрич подтвердил, что продолжит свои выступления в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич подтвердил, что продолжит свои выступления в мадридском клубе.

«Увидимся в следующем сезоне, Мадрид», — приводит слова Модрича журналист Фабицио Романо в социальных сетях.

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В нынешнем сезоне Лука Модрич принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

По итогам сезона испанской Примеры первое место занял мадридский «Реал», который завоевал свой 36-й титул чемпиона страны. «Сливочные» записали на свой счёт 95 очков за 38 туров.