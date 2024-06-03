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Алип разбил лоб кубком, Семака подбрасывали, Вендел курил сигару. Фото победы «Зенита»

Алип разбил лоб кубком, Семака подбрасывали, Вендел курил сигару. Фото победы «Зенита»
Нуралы Алип
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2 июня в Москве на поле стадиона «Лужники» в финальном матче Кубка России «Зенит» одержал победу над «Балтикой». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака.

По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

Кроме того, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив ЦСКА в начале сезона-2023/2024 со счётом 0:0 (5:4 пен.).

Лучшие кадры с матча «Балтика» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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