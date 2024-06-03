Саутгейт назвал список игроков сборной Англии, которые пропустят игру с Боснией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал список из игроков, которые не смогут принять участие в первом товарищеском матче команды при подготовке к предстоящему Евро-2024.

Напомним, сегодня, 3 июня, англичане встретятся с национальной командой Боснии и Герцеговины.

В этот список вошли: Букайо Сака, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Энтони Гордон и Джон Стоунз.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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