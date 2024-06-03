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Бубнов: команда из первой восьмёрки чемпионата доставила бы «Зениту» больше проблем

Бубнов: команда из первой восьмёрки чемпионата доставила бы «Зениту» больше проблем
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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал комментарий по поводу Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором санкт-петербургский «Зенит» встречался с калининградской «Балтикой» (2:1).

«Можно сказать, что обе команды провели хороший матч. Единственное, думаю, что команда из первой восьмёрки чемпионата могла бы доставить больше проблем «Зениту». А «Балтика» играла на своём пределе и, можно сказать, ей немного не повезло. Серия пенальти была близко, а это лотерея, к тому же у них Латышонок хороший вратарь. Но без определённой доли везения на титулы рассчитывать сложно», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, «Зенит», одержав победу в Суперфинале Кубка, выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/2024.

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