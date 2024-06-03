Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна дата, когда «Челси» объявит о назначении нового главного тренера

Стала известна дата, когда «Челси» объявит о назначении нового главного тренера
Комментарии

Главный тренер «Лестер Сити» Энцо Мареска в ближайшее время возглавит лондонский «Челси».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, итальянский специалист будет объявлен новым тренером «Челси» в понедельник, 3 июня. Отмечается, что соглашение между сторонами уже подписано. Контракт нового наставника лондонского клуба будет действовать до июня 2029 года.

«Челси» объявил о расторжении контракта с Почеттино по обоюдному согласию 21 мая. По итогам прошедшего сезона АПЛ лондонцы набрали 63 очка и заняли шестое место.

Ранее под руководством Марески «Лестер» набрал 97 очков и занял первое место в Чемпионшипе, вернувшись в английскую Премьер-лигу спустя год после вылета.

Материалы по теме
Стала известна компенсация, которую «Челси» заплатит «Лестеру» за тренера Мареску

Фанаты «Челси» устроили потасовку из-за футболки Джексона:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android