Стала известна дата, когда «Челси» объявит о назначении нового главного тренера

Главный тренер «Лестер Сити» Энцо Мареска в ближайшее время возглавит лондонский «Челси».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, итальянский специалист будет объявлен новым тренером «Челси» в понедельник, 3 июня. Отмечается, что соглашение между сторонами уже подписано. Контракт нового наставника лондонского клуба будет действовать до июня 2029 года.

«Челси» объявил о расторжении контракта с Почеттино по обоюдному согласию 21 мая. По итогам прошедшего сезона АПЛ лондонцы набрали 63 очка и заняли шестое место.

Ранее под руководством Марески «Лестер» набрал 97 очков и занял первое место в Чемпионшипе, вернувшись в английскую Премьер-лигу спустя год после вылета.

Фанаты «Челси» устроили потасовку из-за футболки Джексона: