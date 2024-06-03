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Евгений Латышонок ответил на вопрос о своём будущем в «Балтике»

Евгений Латышонок ответил на вопрос о своём будущем в «Балтике»
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Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок ответил на вопрос о своём будущем в команде.

«Где продолжу карьеру? Я не знаю, посмотрим. Я сейчас в «Балтике», — сказал Латышонок в эфире «Матч ТВ».

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В нынешнем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тыс.

Напомним, 2 июня состоялся Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».

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