Кержаков прокомментировал победу в дебютном матче в качестве главного тренера «Кайрата»

Главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков дал комментарий по поводу победы в матче 10-го тура казахстанской Премьер-лиги с карагандинский «Шахтёром» (4:2).

Эта игра стала дебютной для россиянина в качестве главного тренера команды клуба из Алма-Аты.

«Игра разбилась на два отрезка – до первого пропущенного мяча и после второго пропущенного мяча. Начали очень хорошо и правильно, создали большое количество моментов. Немного подвела реализация. После второго забитого нами гола немножко сбились и забыли про оборону. Из-за невнимательности при стандартном положении пропустили гол, который стал «холодным душем» для наших игроков. После второго пропущенного мяча, спасибо ребятам, что они не сбились на простую игру и продолжали играть так, как мы планировали, и добились закономерного результата», — приводит слова Кержакова пресс-служба команды.

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