Ансу Фати рассказал о своих планах на будущее

Вингер «Барселоны» Ансу Фати, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды в составе английского «Брайтона», высказался о своём будущем.

«Мой план ясен: я хочу добиться успеха в «Барселоне», — приводит слова Фати журналист Фабрицио Романо в соцсетях со ссылкой на Mundo Deportivo.

Напомним, в минувшем сезоне Ансу Фати провёл за «Брайтон» 30 матчей, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу. В сентябре 2023 года испанец перешёл в аренду в «Брайтон энд Хоув Альбион» из «Барселоны», при этом отмечалось, что в контракт не включён пункт о выкупе футболиста. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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