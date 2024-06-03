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Лука Модрич назвал секрет успеха мадридского «Реала»

Лука Модрич назвал секрет успеха мадридского «Реала»
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил, почему команда настолько успешно провела сезон.

«В этом сезоне у нас было много проблем с травмами, но мы всегда помогали друг другу, были как одна семья. Это единственный способ выигрывать трофеи. В этом сезоне мы действительно были одной семьёй. Хочу поблагодарить наших болельщиков за их поддержку – они, наверное, даже не подозревают, насколько они для нас важны», – приводит слова Модрича Madrid Xtra в соцсетях.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Лука Модрич принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

По итогам сезона испанской Примеры первое место занял мадридский «Реал», который завоевал свой 36-й титул чемпиона страны. «Сливочные» записали на свой счёт 95 очков за 38 туров. Также «Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале главного еврокубка дортмундскую «Боруссию» (2:0).

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