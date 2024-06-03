Хоселу — о победе «Реала» в ЛЧ: некоторые засранцы в команде уже даже не празднуют

34-летний нападающий «Эспаньола» Хоселу, выступающий за мадридский «Реал» на правах аренды, дал комментарий по поводу победы в финале Лиги чемпионов.

Напомним, в решающей встрече «Реал» оказался сильнее дортмундской «Боруссии» (2:0).

«Для меня он первый. Некоторые засранцы уже даже не празднуют. В раздевалке очень рады закончить сезон именно так, лучшего варианта и быть не может. Я не могу сказать, что я чувствую, есть много вещей и много эмоций, которые проносятся в моей голове.

Я смог разделить этот момент со своими детьми, женой и мамой. Мой старший сын очень сильно плакал. Младший еще многого не знает, а моя жена знает все, через что мы прошли за эти годы. В тот день, когда я подписал контракт, я мечтал об этом. Это титул, который все хотят выиграть», — приводит слова Хоселу Football Espana.

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