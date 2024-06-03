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Кроос — первый игрок за 29 лет, кто завершил карьеру на клубном уровне победой в еврокубке

Кроос — первый игрок за 29 лет, кто завершил карьеру на клубном уровне победой в еврокубке
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос стал первым футболистом с 1995-го года, который завершил карьеру на клубном уровне победой в еврокубке.

Последний раз такое удавалось Франку Райкаарду, который вместе с «Аяксом» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-1994/95.

Напомним, немецкий полузащитник перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 465 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 99 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист пять раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

Кроос вышел в стартовом составе мадридцев в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» и был заменён на 86-й минуте. В этой встрече Кроос отметился результативной передачей.

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