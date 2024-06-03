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Винисиус: надеюсь, президент Перес услышит мои слова и предложит новый договор

Винисиус: надеюсь, президент Перес услышит мои слова и предложит новый договор
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Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался относительно своего будущего в мадридском клубе.

«Хочу остаться в «Реале» навсегда. Надеюсь, президент Флорентино Перес услышит мои слова и предложит новый договор», — приводит слова Винисиуса Madrid Xtra в соцсетях.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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