Кроос: для меня будет большой честью отдать восьмой номер Вальверде

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался по поводу того, что восьмой номер, под которым он выступал в составе «сливочных», в следующем сезоне перейдёт к Федерико Вальверде.

«В следующем сезоне мой восьмой номер освободится. Для меня будет большой честью отдать свой номер этому парню, Федерико Вальверде», — приводит слова Крооса Marca.

Напомним, немецкий полузащитник перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 465 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 99 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист пять раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

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