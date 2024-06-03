Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кроос: для меня будет большой честью отдать восьмой номер Вальверде

Кроос: для меня будет большой честью отдать восьмой номер Вальверде
Комментарии

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался по поводу того, что восьмой номер, под которым он выступал в составе «сливочных», в следующем сезоне перейдёт к Федерико Вальверде.

«В следующем сезоне мой восьмой номер освободится. Для меня будет большой честью отдать свой номер этому парню, Федерико Вальверде», — приводит слова Крооса Marca.

Напомним, немецкий полузащитник перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 465 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 99 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист пять раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Материалы по теме
Кроос — первый игрок за 29 лет, кто завершил карьеру на клубном уровне победой в еврокубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android