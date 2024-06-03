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Начо и Модрич – самые титулованные игроки в истории «Реала»

Начо и Модрич – самые титулованные игроки в истории «Реала»
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Хорватский полузащитник Лука Модрич и испанский защитник Начо Фернандес после победы в нынешнем сезоне Лиги чемпионов стали самыми титулованными игроками в истории мадридского «Реала».

Самые титулованные игроки в истории «Реала»:

Лука Модрич, Начо Фернандес — 26.

Карим Бензема, Марсело — 25.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Начо является воспитанником мадридского клуба, за основную команду которого он выступает с 2012 года. За этот период он принял участие в 363 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 10 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн. Контракт игрока с клубом истекает в июне этого года.

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