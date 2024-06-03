Олег Газманов признался, за кого болел в Суперфинале Кубка России

Народный артист России, певец Олег Газманов оценил Суперфинал Фонбет Кубка России «Балтика» — «Зенит» (1:2).

«Я с большим удовольствием посмотрел матч. Сегодня я болел за «Балтику», потому что родился в Калининграде. Я редко бываю на футболе, я не — фанат. Хотя люблю хорошую игру. В целом была хорошая игра с острыми и упущенными моментами», — приводит слова Газманова RT.

На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых. Таким образом, «Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.

Игрок «Балтики» показывал жест во время празднований «Зенита»: