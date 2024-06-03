Генич назвал шикарным матч Суперфинала Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом»

Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил Суперфинал Фонбет Кубка России «Балтика» — «Зенит» (1:2).

«Был неправ. Это был шикарный финал», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее Генич заявил, что проход калининградской команды в Суперфинал Фонбет Кубка России убавил в антураже и интриге к вывеске итогового матча турнира.

На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых. Таким образом, «Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.

Игрок «Балтики» показывал жест во время празднований «Зенита»: