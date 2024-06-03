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Генич назвал шикарным матч Суперфинала Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом»

Генич назвал шикарным матч Суперфинала Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил Суперфинал Фонбет Кубка России «Балтика» — «Зенит» (1:2).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

«Был неправ. Это был шикарный финал», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее Генич заявил, что проход калининградской команды в Суперфинал Фонбет Кубка России убавил в антураже и интриге к вывеске итогового матча турнира.

На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых. Таким образом, «Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.

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