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Левандовски отреагировал на информацию о своём возможном переходе в «Фенербахче»

Левандовски отреагировал на информацию о своём возможном переходе в «Фенербахче»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал информацию о своём возможном переходе в «Фенербахче».

«Фенербахче» хочет меня подписать? Я ничего об этом не знаю», – приводит слова Левандовского Barca Universal в соцсетях.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» рассматривает вариант с покупкой Левандовского под приход португальского специалиста Жозе Моуринью.

Напомним, в минувшем сезоне Левандовски принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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