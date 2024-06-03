Стало известно, где может продолжить карьеру Марко Ройс. Новый клуб договорился о платеже

«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса на правах свободного агента, пишет инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Американский клуб уже направил 35-летнему немцу предложение по контракту и договорился с другим клубом МЛС «Шарлотт» о плате за право первого контакта с Ройсом.

Также Марко получил предложения из Саудовской Аравии, однако наиболее активно продвигаются переговоры именно с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Напомним, ранее стало известно, что 34-летний Ройс покинет «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач.

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