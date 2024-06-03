Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус установил рекорд финалов ЛЧ последних 9 лет и почти повторил достижение Месси

Винисиус установил рекорд финалов ЛЧ последних 9 лет и почти повторил достижение Месси
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор предпринял 37 успешных попыток дриблинга в Лиге чемпионов — 2023/2024.

Этот показатель является рекордом этого сезона, ни у одного игрока нет столько успешных попыток. Восемь из этих обыгрышей состоялись в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» – это самое большое количество успешных попыток дриблинга в финале ЛЧ после сезона-2014/2015, когда Лионель Месси 10 раз обыграл соперников в матче между «Барселоной» и «Ювентусом».

Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу

Материалы по теме
Винисиус побил невероятный рекорд Лео Месси в Лиге чемпионов
Истории
Винисиус побил невероятный рекорд Лео Месси в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android