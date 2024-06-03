Винисиус установил рекорд финалов ЛЧ последних 9 лет и почти повторил достижение Месси

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор предпринял 37 успешных попыток дриблинга в Лиге чемпионов — 2023/2024.

Этот показатель является рекордом этого сезона, ни у одного игрока нет столько успешных попыток. Восемь из этих обыгрышей состоялись в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» – это самое большое количество успешных попыток дриблинга в финале ЛЧ после сезона-2014/2015, когда Лионель Месси 10 раз обыграл соперников в матче между «Барселоной» и «Ювентусом».

Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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