Роналду пропустит товарищеский матч сборной Португалии перед Евро-2024

Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит первый товарищеский матч своей команды перед Евро-2024. Об этом сообщает O Jogo.

Роналду пропустит игру с Финляндией (4 июня) в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы. Португалец получит от тренерского штаба сборной недельный отпуск после завершения чемпионата Саудовской Аравии. По этой же причине игру с финнами пропустит полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш. Оба игрока прибудут в расположение сборной в следующие выходные.

Напомним, перед началом Евро-2024 Португалия также сыграет с Хорватией (8 июня) и Ирландией (11 июня).

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе соперниками португальцев будут сборные Чехии, Грузии и Турции.

Напомним, Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента в 2023 году. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу