Форвард «Зенита» Сергеев прокомментировал победу в Кубке России

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев отреагировал на победу своего клуба в Кубке России.

«Эмоции сейчас радостные у всех. На самом деле, бывают такие моменты, когда у всей команды мяч в ворота не летел, а не только у меня. В перерыве сделали две замены. Я не расстроился. Самое главное, что победили в Суперфинале Кубка России. Это самое важное», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» выиграл матч со счётом 2:1. На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых. Таким образом, «Зенит» стал обладателем Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке страны.