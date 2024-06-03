Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Северная Македония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Лазарев рассказал, что сказал Игнашевич перед Суперфиналом Кубка России

Игрок «Балтики» Лазарев рассказал, что сказал Игнашевич перед Суперфиналом Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Балтики» Владислав Лазарев рассказал, что сказал Сергей Игнашевич перед Суперфиналом Кубка России.

— Мы вели по счёту, а «Зениту» надо было отыгрываться, именно поэтому мы подсели. Я считаю, что мы играли хорошо.

— Как команда готовилась к Суперфиналу Кубка России после вылета из РПЛ, ведь это же давило психологически?
— Главный тренер Сергей Игнашевич сказал, что надо абстрагироваться от мыслей от вылета и надо подготовиться к одной игре. Поэтому готовились, ведь шансы были 50 на 50, — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Балтика» уступила «Зениту» со счётом 1:2. Таким образом, санкт-петербургский клуб выиграл Кубок России. После матча Главный тренер калининградского клуба Сергей Игнашевич объявил об уходе из команды.

Материалы по теме
Кто ещё делал «золотой» дубль в России, кроме «Зенита»? Семак уже догнал Романцева
Кто ещё делал «золотой» дубль в России, кроме «Зенита»? Семак уже догнал Романцева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android