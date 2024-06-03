Игрок «Балтики» Лазарев рассказал, что сказал Игнашевич перед Суперфиналом Кубка России

Футболист «Балтики» Владислав Лазарев рассказал, что сказал Сергей Игнашевич перед Суперфиналом Кубка России.

— Мы вели по счёту, а «Зениту» надо было отыгрываться, именно поэтому мы подсели. Я считаю, что мы играли хорошо.

— Как команда готовилась к Суперфиналу Кубка России после вылета из РПЛ, ведь это же давило психологически?

— Главный тренер Сергей Игнашевич сказал, что надо абстрагироваться от мыслей от вылета и надо подготовиться к одной игре. Поэтому готовились, ведь шансы были 50 на 50, — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Балтика» уступила «Зениту» со счётом 1:2. Таким образом, санкт-петербургский клуб выиграл Кубок России. После матча Главный тренер калининградского клуба Сергей Игнашевич объявил об уходе из команды.