«Оренбург» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Давидом Деограсией

Футбольный клуб «Оренбург» объявил об автоматическом продлении контракта с главным тренером команды Давидом Деограсией в связи с выполнением задач на сезон-2023/2024.

«После завершения сезона и выполнения задачи автоматически был продлён контракт с главным тренером Давидом Деограсией», — говорится в сообщении «Оренбурга», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Напомним, 51-летний испанский тренер Давид Деограсия возглавил «Оренбург» в августе 2023-го, перейдя на должность главного тренера с поста главы клубной академии после неудачного старта «газовиков» под руководством чешского специалиста Иржи Ярошика. Сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Оренбург» завершил на 12-м месте, набрав 31 очко в 30 встречах и сохранив прописку в высшем дивизионе без участия в стыковых матчах.