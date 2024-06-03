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Сергей Семак высказался о посещаемости Суперфинала Кубка России

Сергей Семак высказался о посещаемости Суперфинала Кубка России
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о посещаемости Суперфинала Кубка России, в котором сине-бело-голубые встретились с «Балтикой».

«Суперфинал Кубка России проходит с Fan ID — определённое количество болельщиков мы недобрали. В прошлом году в Суперфинале играла московская команда и тоже был неполный стадион — чуть больше 50 тысяч. Думаю, что на финале было очень много болельщиков для матча «Зенит» — «Балтика», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Балтика» уступила «Зениту» со счётом 1:2. Таким образом, санкт-петербургский клуб выиграл Кубок России. После матча главный тренер калининградского клуба Сергей Игнашевич объявил об уходе из команды.

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