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«Оренбург» выкупил контракт чилийского нападающего Томпсона

«Оренбург» выкупил контракт чилийского нападающего Томпсона
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Пресс-служба «Оренбурга» в своём телеграм-канале сообщила, что клуб выкупил у чилийского «Коло-Коло» права на нападающего Хорди Томпсона.

«ФК «Оренбург» воспользовался опцией приоритетного права выкупа трансфера полузащитника Хорди Томпсона, который в прошедшем сезоне выступал за ФК «Оренбург» на правах аренды», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, 19-летний полузащитник перешёл в «Оренбург» из чилийского «Коло-Коло» минувшей зимой на правах аренды. Томпсон принял участие в 12 матчах во всех турнирах минувшего сезона, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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