«Оренбург» объявил об уходе Гойковича

Футбольный клуб «Оренбург» объявил об уходе боснийского защитника Ренато Гойковича по истечении срока контракта.

«Завершается контракт и не будет продлён с защитником Ренато Гойковичем. Ренато провёл 99 матчей за нашу команду. ФК «Оренбург» благодарит Ренато за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — написала пресс-служба оренбургского клуба.

28-летний Ренато Гойкович — воспитанник боснийского клуба «Слобода». За «Оренбург» защитник выступает с сентября 2020 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гойковича в € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Ренато принял участие в 21 матче оренбуржцев во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.