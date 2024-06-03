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«Оренбург» объявил об уходе Гойковича

«Оренбург» объявил об уходе Гойковича
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Футбольный клуб «Оренбург» объявил об уходе боснийского защитника Ренато Гойковича по истечении срока контракта.

«Завершается контракт и не будет продлён с защитником Ренато Гойковичем. Ренато провёл 99 матчей за нашу команду. ФК «Оренбург» благодарит Ренато за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — написала пресс-служба оренбургского клуба.

28-летний Ренато Гойкович — воспитанник боснийского клуба «Слобода». За «Оренбург» защитник выступает с сентября 2020 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гойковича в € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Ренато принял участие в 21 матче оренбуржцев во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.

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