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Вратарь «Зенита» Адамов оценил игру голкипера «Балтики» Латышонка

Вратарь «Зенита» Адамов оценил игру голкипера «Балтики» Латышонка
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Вратарь «Зенита» Денис Адамов оценил игру голкипера калининградской «Балтики» Евгения Латышонка в минувшем сезоне. Отметим, что ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе Латышонка в стан сине-бело-голубых.

«Бывает, что вратарь кураж ловит и так на протяжении нескольких матчей показывает хорошую игру. Жека молодец! Рад за него», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В нынешнем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тыс.

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