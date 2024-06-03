Дюков: надеюсь, осенью ситуация с допуском россиян к международным турнирам изменится

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков считает, что ситуация с вопросом допуска российских команд и сборных к соревнованиям ФИФА и УЕФА изменится осенью.

«Конечно, я общался [с президентом ФИФА Джанни Инфантино и главой УЕФА Александером Чеферином по поводу допуска российских команд к международным турнирам]. В целом сейчас некоторая пауза в наших отношениях с обеими организациями. Я думаю, что какие-то изменения могут быть осенью. Надеюсь на это», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи, а российские команды не участвуют в еврокубках. В 2024 году делегация РФС во главе с Дюковым посетила конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Париже.