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Дюков: надеюсь, осенью ситуация с допуском россиян к международным турнирам изменится

Дюков: надеюсь, осенью ситуация с допуском россиян к международным турнирам изменится
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков считает, что ситуация с вопросом допуска российских команд и сборных к соревнованиям ФИФА и УЕФА изменится осенью.

«Конечно, я общался [с президентом ФИФА Джанни Инфантино и главой УЕФА Александером Чеферином по поводу допуска российских команд к международным турнирам]. В целом сейчас некоторая пауза в наших отношениях с обеими организациями. Я думаю, что какие-то изменения могут быть осенью. Надеюсь на это», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи, а российские команды не участвуют в еврокубках. В 2024 году делегация РФС во главе с Дюковым посетила конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Париже.

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