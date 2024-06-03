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Игрок «Балтики» Радмановац объяснил свой неприличный жест в Суперфинале Кубка России

Игрок «Балтики» Радмановац объяснил свой неприличный жест в Суперфинале Кубка России
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Защитник «Балтики» Никола Радмановац высказался о своём неприличном жесте во время празднований игроков «Зенита», которые радовались победе в Суперфинале Фонбет Кубка России. Команда из Санкт-Петербурга обыграла калининградцев со счётом 2:1. Радмановац отметил, что его жест был адресован Страхине Эраковичу, который выступает за «Зенит» и является близким другом Николы.

«Хочу сказать несколько слов о видео, которое появилось. Для начала я хочу извиниться, если кто‑то подумал что‑то плохое. Я понимаю. Но это просто шутка между мной и Страхиней Эраковичем, который играет в «Зените». Мы очень хорошие друзья, так что ни о чём плохом я не думал и ничего [плохого] не хотел показать. Повторюсь: это была шутка между нами.

Поздравляю «Зенит» с победой. Они показали, что [являются] самым большим и самым сильным клубом в России, выиграли три трофея. Поздравляю и прошу прощения, если кого‑то обидел», — приводит слова Радмановаца «Матч ТВ».

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Игрок «Балтики» Радмановац показывал неприличный жест во время празднований «Зенита»
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