«Боруссия» Д предложит Терзичу новый контракт — Романо

Руководство дортмундской «Боруссии» планирует продлить контракт с главным тренером Эдином Терзичем. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Отметим, что ранее в СМИ сообщалось, что клуб не собирался предлагать специалисту новое соглашение.

По информации источника, Терзич смог изменить мнение о своей работе во второй части сезона и ему будет предложено новое соглашение.

Терзич возглавил «Боруссию» в июле 2022 года. Под его руководством клуб занял пятое место в Бундеслиге по итогам сезона-2023/2024. «Шмели» набрали 63 очка в 34 матчах. Также дортмундцы дошли до финала Лиги чемпионов, в котором уступили мадридскому «Реалу» со счётом 0:2. Действующий контракт 41-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.