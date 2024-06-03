Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Д предложит Терзичу новый контракт — Романо

«Боруссия» Д предложит Терзичу новый контракт — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство дортмундской «Боруссии» планирует продлить контракт с главным тренером Эдином Терзичем. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Отметим, что ранее в СМИ сообщалось, что клуб не собирался предлагать специалисту новое соглашение.

По информации источника, Терзич смог изменить мнение о своей работе во второй части сезона и ему будет предложено новое соглашение.

Терзич возглавил «Боруссию» в июле 2022 года. Под его руководством клуб занял пятое место в Бундеслиге по итогам сезона-2023/2024. «Шмели» набрали 63 очка в 34 матчах. Также дортмундцы дошли до финала Лиги чемпионов, в котором уступили мадридскому «Реалу» со счётом 0:2. Действующий контракт 41-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Материалы по теме
Экс-игрок «Боруссии» Бут: выход дортмундцев в финал ЛЧ — случайность
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android