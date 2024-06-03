Защитник «Зенита» Нино: завоевание Кубка делает сезон ещё более прекрасным

Защитник «Зенита» Нино высказался по итогам Суперфинала Фонбет Кубка России с «Балтикой» (2:1).

— Нино, мы вас, во-первых, поздравляем! Что вы чувствуете прямо сейчас?

— Это очень эмоциональный и счастливый вечер! Завоевание Кубка делает сезон ещё более прекрасным. С момента моего перехода в «Зенит» я прожил уже много особенных моментов, и сегодня — ещё один такой в копилку! — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Балтикой» состоялся накануне, 2 мая. Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых.